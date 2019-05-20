أخبار عاجلة

تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
ميديا أون - الثلاثاء 21 مايو 2019 الحلقة الكاملة -
تفاصيل مراحل إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا -
تحسن مفاجئ في ثقة المستهلكين باقتصاد منطقة اليورو -
ارتفاع سهم "بوينج" بعد تقرير حول سبب تحطم طائرة "737ماكس" -
إعلان إلحاقي من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بخصوص استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة -
الأمن الروسي يضبط طرق إنتاج الإرهابيين للأسلحة الكيميائية -
بوغدانوف يستقبل سفير الإمارات ويبحثان الوضع في منطقة الخليج -
سلامة: العنف في طرابلس هو بداية لحرب طويلة ودامية على سواحل المتوسط -
مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تتراجع بعكس المتوقع خلال أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

صاروخ "أنصار الله" الباليستي كان موجها إلى الكعبة... حقيقة أم أكاذيب

Google+ Print
صاروخ "أنصار الله" الباليستي كان موجها إلى الكعبة... حقيقة أم أكاذيب صاروخ "أنصار الله" الباليستي كان موجها إلى الكعبة... حقيقة أم أكاذيب

ونفى العميد يحيى سريع، هذه الأنباء، وقال على صفحته بالفيسبوك: "ليست المرة الأولى التي يدعي فيها النظام السعودي استهدافنا لمكة".

وأشار إلى أن "النظام السعودي يحاول من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على الشعب اليمني، سيما وقد أثبتت أربع سنوات من الصمود اليماني فشله العسكري بل والسياسي وبالتالي يحاول مجددا التغطية على جرائمة المرتكبة بحق شعبنا المسلم وبلدنا".

ولفت المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء إلى أن "التحالف يحاول استغلال المكانة الدينية لمكة المكرمة لدى قلوب المسلمين وذلك لتحقيق أهداف ومخططات أعداء الأمة"، مؤكدا أن "صنعاء لا تتردد في الاعلان عن عملياتها العسكرية ولا تحتاج إلى أن تنتظر اجتهادات غير صحيحة أو ادعاءات باطلة تتحدث عن أهدافنا وتوقيت عملياتنا".

من جانبها، دانت اليمنية، على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، محاولة الاستهداف الحوثية لمكة المكرمة.

وقال الإرياني، على تويتر: "ندين ونستنكر بشدة محاولة الاستهداف الصاروخي من قبل ‎الميليشيات الحوثية المدعومة من ‎إيران لمكة المكرمة والذي تمكنت الدفاعات الجوية ‎ من اعتراضه في سماء ‎الطائف. هذا الهجوم على مهبط الوحي وقبلة المسلمين في هذه الأيام المباركة جريمة إرهابية مكتملة الأركان".

واعتبر الإرياني أن "محاولة الهجوم الحوثي الإرهابية بإيعاز إيراني على مكة المكرمة يكشف عن رغبة نظام الملالي في طهران لإيقاع أكبر قدر من الضحايا بين المدنيين واستفزاز مشاعر الملايين من المسلمين في كافة أرجاء الأرض وتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة وجرها لسيناريو لا يحمد عقباه".

وأضاف: "كما أن هذا الهجوم يكشف عن سيطرة إيرانية كاملة على القرار داخل ‎الميليشيات الحوثية وتوجيهه لخدمة أجندتها في تصعيد الصراع والتلويح بأوراقها في المنطقة، دون اعتبار للأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة والحالة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء الانقلاب الذي فجرته هذه الميليشيات".

​وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت، فجر اليوم، صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف ومتجها إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة. وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدمير الصاروخين الباليستيين.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

أزمة في السعودية بعد "اختطاف نور"

أزمة في السعودية بعد "اختطاف نور"

مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )