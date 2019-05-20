5 قتلى بهجوم قوات كردية على "أعزاز" وتركيا تقصف "تل رفعت"

جي بي سي نيوز :- أعلنت مصادر سورية السبت، عن مقتل 5 عناصر من "الجيش السوري الحر" جراء هجوم نفذه تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) وحزب العمال الكردستاني (PKK)، في مدينة أعزاز بمحافظة حلب شمال سوريا.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأناضول إن "إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا الموجودين في تل رفعت ومحيطها، حاولوا صباحا التسلل إلى مناطق سيطرة الجيش الحر، من خطوط الجبهة بمنطقتي جبرين وكفر خاشر جنوبي أعزاز".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "اشتباكات اندلعت عندما رد الجيش السوري الحر على المهاجمين، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 5 عناصر من الجيش الحر".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن "الجيش رد بالمدفعية على نيران أطلقت من منطقة تل رفعت شمال سوريا".

وأشارت مصادر سورية إلى إن "القصف المدفعي التركي استهدف مواقع للمليشيات الكردية في مطار منغ وبلدة تل رفعت وقرية مرعناز بالريف الشمالي".

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أعلن بداية الشهر الجاري أن "تركيا ستواصل العمليات العسكرية على طول حدودها مع سوريا، إلى حين القضاء على التهديدات"، مضيفا أن "مسؤولين أتراكا وروسا يراجعون انتشار قوات البلدين في منطقة تل رفعت الحدودية السورية"، بحسب مقابلة له مع قناة (KANAL7) المحلية.

وأوضح أوقطاي أن "الاتفاق هو أن نتوقف هناك (في تل رفعت)، لكن إذا استمرت هذه الهجمات فإن الأمر قد يأخذ شكلا مختلفا، ونناقش هذا مع روسيا",وفق عربي 21.

وجاءت التصريحات التركية عقب تبادل للنيران عبر الحدود من المنطقة أسفر عن مقتل جندي تركي، قبل أن تعلن قوات سورية معارضة مدعومة من تركيا سيطرتها على قريتي مرعناز والمالكية شمال سوريا، وسط أنباء عن عملية مشتركة للجانبين ضد المسلحين الأكراد بتل رفعت.