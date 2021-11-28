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محافظة الجيزة تزيل عقارات آيلة للسقوط في بولاق الدكرور وميت عقبة

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محافظة الجيزة تزيل عقارات آيلة للسقوط في بولاق الدكرور وميت عقبة محافظة الجيزة تزيل عقارات آيلة للسقوط في بولاق الدكرور وميت عقبة

قامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور بتنفيذ قرار إزالة بالعقار الكائن في 8 شارع المدينة المنورة من جمال عبدالناصر. حيث تم إزالة 4 أدوار وجارى إزالة الدور الأخير، انطلاقا من حرص محافظة الجيزة على سلامة مواطنيها وبمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما قامت المحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعددا من العقارات الايلة للسقوط التي تمثل خطراً على السلامة العامة. ومنها إزالة عقارين رقم ٦٧، ٦٩ شارع بين البلدين بميت عقبة آيلان للسقوط للحفاظ على أرواح المواطنين. كما تمت إزالة جمالون حديد مخالف بـ ٢٩ شارع أحمد عرابى.

المصرى اليوم