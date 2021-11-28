كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة المصري وريفرز ويونايتد

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المصري البورسعيدي وريفرز يونايتد النيجيري، في بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

ويلتقي المصري مع ريفرز يونايتد النيجري، الأحد المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى توجو، حكم الساحة، كوملانفي أكلاسو، ومعه كل من كوملان أديوتسو، مساعد حكم أول وجوناثان كوفي، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع، كواسي أتيوجبي.

فيما تم اسناد مهام مراقب المباراة إلى الليبي جمال سالم، ومراقب الحكام إلى المغربي محمد قزاز، بينما يتولى الدكتور هاني الشاهيدي، مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

يُذكر أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز فريق ريفرز يونايتد بهدفين مقابل هدف.