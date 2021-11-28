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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الحفاظ على الموارد الطبيعية أساس مواجهة أزمات البيئة، مشيرة إلى أنه تم العمل على تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعة مثل الغابة المتحجرة في قلب القاهرة الجديدة، وتم عمل نشاط مع أحد المجتمعات بجنوب سيناء لتقديم الأطعمة والغناء السيناوي داخل المحميات.

وأضافت «فؤاد» خلال حواره مع برنامج «المشهد» تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية«TEN»، الأحد، أن فكرة عدم استغلال المحمية أصبحت فكرة قديمة، لافتة إلى أنه تم العمل على تطوير البنية التحتية بالسماح بإعطاء حق انتفاع للمستثمرين داخل المحمية الطبيعية لمدة 10 سنوات؛ لاستغلال الموارد الطبيعية بفكر اقتصادي وهذا مباح بقانون المحميات.

وتابعت وزيرة البيئة أن القيادة السياسية وضعت الملف البيئي في صدارة أولوياتها، وتدعم القضايا البيئة بشكل كبير، مشيرة إلى أنه كان من الهام أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الكلمة نيابة عن مصر بقمة جلاسكو، لإرسال رسالة أن ملف البيئة على أجندة القيادة السياسية، مؤكدة أن التوازن البيئي تغير فيما يتعلق بقضايا البيئة، وإكمال دور مصر كلاعب قوي في المجالات البيئة المختلفة يعطي دفعة قوية للدولة على المستوى الوطني، مشددة على أن مصر حريصة على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية.