المصري يشكو مسؤولي ريفرز يونايتد وحكم المباراة للكاف

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أكد حسن عمار رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي في نيجيريا، أن إدارة النادي المصري بصدد إعداد شكوى رسمية لتقديمها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وذلك بشأن المعاملة السيئة من جانب مسئولي نادي ريفرز يونايتد تجاه بعثة المصري منذ وصولها إلى نيجيريا الخميس الماضي وحتى اليوم.

وقال حسن عمار، في تصريحات صحفية:«سنتقدم بشكوى للكاف، بعد السلوك العدواني من مسئولي النادي النيجيري تجاه أعضاء بعثة المصري المتواجدين بالمقصورة الرئيسية لاستاد أنيمبا الذي استضاف مباراة المصري وريفرز يونايتد».

وأوضح أن ادارة المصري ستتقدم بشكوى أيضًا بشأن عدم تطبيق الإشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومتحوراته الجديدة تجاه الحضور الجماهيري في مباراة اليوم وهو الأمر الذي قد يتسبب في إصابة أي من أعضاء بعثة المصري.

وأضاف أن إدارة النادي البورسعيدي، ستتقدم أيضًا بشكوى رسمية تجاه حكم المباراة محمد على موسى والذي ينتمي إلى دولة النيجر وذلك نتيجة لقراراته العكسية على مدار شوطي اللقاء تجاه فريق المصري والتي تسببت في اضفاء مزيد من العصبية على اللقاء.

يُذكر أن المصري تعرض للخسارة أمام ريفرز يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الافريقية