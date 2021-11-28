هل الإيدز وراء متحور جنوب إفريقيا؟.. عضو جمعية المناعة يكشف سبب ظهور «أوميكرون»

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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية إن المعلومات المتوافرة والمثبتة حول متحور فيروس كورونا «أوميكرون» بأنه سريع الانتشار، لافتا إلى أن 27 دولة في أوروبا اعتبره بأنه قابل للانتشار بصورة مرتفعة جدا لذلك لجأوا لحظر الطيران.

وأوضح «بدران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصدى»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن المتحور الجديد يتضمن 50 طفرة منهم 32 طفرة في منطقة الشوكة البروتينية التي تستقبل المستقبلات الخلوية مما يؤدي إلى زيادة في الانتشار والعدوى.

ولفت عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية إلى أنه حتى الآن الأعراض ليست خطيرة، منوها بأنه من أسباب ظهور سلالة «أوميكرون» في إفريقيا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات وضعف منظومة التطعيم بلقاحات كورونا، كما أن نسبة المصابين بمرض «الإيدز» الذي يتسبب في نقص المناعة مرتفعة بجنوب إفريقيا.

ونوه بأن مرضى الإيدز يصابون بفيروس كورونا لمدة طويلة مما جعل جسمهم مثل المزرعة التي تسمح للفيروس بإجراء طفرات متعددة تصل لـ 50 طفرة، وبالتالي هددوا البشرية بسلالة جديدة، معلقا: «أوروبا خافت منهم».