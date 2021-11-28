محمد محمود يفاضل بين الجونة والاتحاد للرحيل

★ ★ ★ ★ ★

يفاضل محمد محمود لاعب وسط فريق الأهلي بين عدة عروض من الدوري المصري للرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وتلقى محمد محمود لاعب وسط الأهلي عرضين من أندية الجونة والاتحاد السكندري والإسماعيلي للتعاقد معه على سبيل الإعارة في يناير القادم بعد ترحيب موسيماني برحيله عن الفريق لاستعادة مستواه الفني من جديد عقب عودته من الإصابة.

في سياق أخر، أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن عبدالرازق حمد الله لاعب فريق النصر السعودي خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات في تصريح خاص إن موسيماني في إجازة في بلاده ولم يطلب التعاقد مع لاعب النصر السعودي على الاطلاق كما تردد في وسائل الإعلام.

وأضاف:«من الصعب التعاقد مع لاعب بحجم عبدالرازق حمد الله بسبب راتبه الضخم مع النصر السعودي والذي يصل إلى 4 مليون يورو في الموسم الواحد وهو ما يتخطي سقف التعاقدات في الأهلي».