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موسيماني يرفض وساطة ثنائي الأهلي للعفو عن كهربا

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موسيماني يرفض وساطة ثنائي الأهلي للعفو عن كهربا موسيماني يرفض وساطة ثنائي الأهلي للعفو عن كهربا

رفض موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي وساطة الثنائي محمد الشناوي ووليد سليمان من أجل السامح لمحمود كهربا بالعودة للمشاركة في المباريات من جديد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وخرج محمود كهربا من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي منذ أزمة المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز واتهام اللاعب بتسريب أخبار الفريق لوسائل الإعلام.

وطلب الشناوي ووليد سليمان من موسيماني العفو عن كهربا وعودته للمشاركة في مباريات الأهلي من جديد بعد التزام اللاعب خارج وداخل الملعب وعدم اختلاق أي أزمة رغم استبعاده في المباريات الماضية، وهو ما رفضه موسيماني وأكد على أن معسكر الإمارات سيكون فرصة لتقييم اللاعب فنياً لحسم مصيره في يناير.

المصرى اليوم