«الأرصاد» تكشف سبب العاصفة الترابية على بعض المناطق

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ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه خلال الأيام القليلة الماضية أثناء حالة عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد تأثرت بعض المناطق من الجمهورية بعاصفة ترابية.

وكشفت الأرصاد أن هذه العاصفة الترابية كانت نتيجة ظاهر الميكروبريست التي يمكن تعريفها أنها الرياح الهابطة القوية التي تترافق مع السحب الرعدية التي تمطر فيها سحابة بشكل غزير على منطقة صغيرة ومحددة ويكون ارتداد الرياح في كل الاتجاهات بسبب قوة تركيز السقوط على المنطقة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن أنواع الميكروبريست «الجاف» و«الرطب»، مشيرة أن الميكروبريست الجاف (dry down burst )يكون مصاحب للسحب الرعدية ذات الأمطار القليلة حيث تتبخر الأمطار المصاحبة للرياح الهابطة قبل أن تصطدم بالأرض.

أما الميكروبريست «الرطب» يكون مصاحب للسحب الرعدية ذات الأمطار الغزيرة.

وحول مخاطر الميكروبريست أشارت الأرصاد إلى أنه يمكن أن تصل سرعة الرياح المتولدة إلى 270 كم/الساعة، ما يؤدي إلى أضرار بالمنازل وأقتلاع الأشجار ويكون خطره الأكبر على الطيران، كما أنه يعمل على إثارة الرمال والأتربة.