موسيماني يتجه لإعارة عمار حمدي في الشتاء

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يسود اتجاه قوي لدى موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بإعارة عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

وأبلغ موسيماني لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قبل سفره إلى جنوب إفريقيا بعدم قناعته بإمكانيات اللاعب البدنية وعدم وجود دور واضح له داخل الفريق الأحمر لوجود أكثر من لاعب في مركزه، مطالباً بمنحه فرصة الإعارة في يناير القادم.

في سياق أخر، أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن عبدالرازق حمد الله لاعب فريق النصر السعودي خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات في تصريح خاص إن موسيماني في إجازة في بلاده ولم يطلب التعاقد مع لاعب النصر السعودي على الاطلاق كما تردد في وسائل الإعلام.

وأضاف:«من الصعب التعاقد مع لاعب بحجم عبدالرازق حمد الله بسبب راتبه الضخم مع النصر السعودي والذي يصل إلى 4 مليون يورو في الموسم الواحد وهو ما يتخطي سقف التعاقدات في الأهلي».