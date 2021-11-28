البنك العقاري: السياسة النقدية سلاح يستخدم في أوقات معينة

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قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن الشعب المصري اعتاد على ثبات سعر صرف الدولار، وهذا الأمر ليس طبيعيا في الأسواق العالمية، معقبًا: «كل دول العالم تشهد تغيرا في سعر ثبات الصرف، وطالما التحرك في معدل آمن فلا توجد مشكلة».

وتابع «ناجي»، خلال حواره ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن السياسة النقدية سلاح لدى كل الدول، وتستخدم في أوقات معينة، مشيرًا إلى أن قرار تغير السياسة النقدية ليس سهلاً، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري يجتمع كل شهر ونصف لدراسة المتغيرات الدولية، وتحديد السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن البنك المركزي هو الذي ينظم عمل البنوك ويضع الضواط واللوائح الأساسية لعمل البنوك، كما يحدد السياسة النقدية وسعر الفائدة، معقبًا: «البنك المركزي منذ 2015 أصبح يقوم بالنظر إلى الاقتصاد ككل، ويعمل على دعم القطاعات الاقتصادية».