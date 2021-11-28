التحالف العربي يعلن تدمير منصات لإطلاق صواريخ بالستية مرتبطة بمطار صنعاء

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قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، إنه دمر منصات لإطلاق صواريخ باليستية مرتبطة بمطار العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة «أنصار الله» منذ عام 2014.

جاء ذلك في بيان للتحالف، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال التحالف إنه نفذ ضربات جوية على العاصمة اليمنية دمر خلالها «منصات لإطلاق الصواريخ البالستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء».

وأضاف: «دمرنا مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة بقاعدة الديلمي»، الجوية، الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتر شمالي العاصمة بجوار مطار صنعاء الدولي.

واتهم التحالف العربي «أنصار الله» باستخدام مواقع «ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود»، معتبرا أن مطار صنعاء «قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي»، وفق نص البيان.

وشدد التحالف على أنه سيتخذ "إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين".