بعد 30 سنة من إنتاجه.. «الكيت كات» في حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

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يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، حلقة نقاشية حول فيلم «الكيت كات»، غدًا الاثنين 29 نوفمبر 3:30 مساء وحتى الساعة 5 مساء بدار الأوبرا المصرية، كذلك يتم عرض الفيلم في السابعة مساء بسينما الهناجر.

يأتي ذلك بحضور كل من المخرج دواوود عبدالسيد، مدير التصوير محسن أحمد، الموسيقار راجح داوود مهندس الديكور أُنسي أبوسيف، الفنانة عايدة رياض، الفنان شريف منير، والمنتج حسين القلا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).