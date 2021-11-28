للمرة الثانية .. نجم الأهلي يحصل على جائزة لاعب الجولة من رابطة الأندية

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أعلنت رابطة الأندية عن اختيار الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي كأفضل لاعب عن الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

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وقدم بيرسي تاو أداء رائعًا أمام سموحة في الجولة الأخيرة، وسجل هدفين بطريقة مميزة في اللقاء الذي انتهى برباعية للمارد الأحمر.

وتعد هذه المرة هي الثانية التي يحصل اللاعب صاحب الـ29 عاما على الجائزة، بعدما فاز بها في الجولة الأولى عقب أداءه الرائع أمام الإسماعيلي وتسجيله هدفين أيضًا.

ويتواجد بيرسي تاو في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتى الآن برصيد 5 أهداف متساويًا مع نجم الزمالك أحمد سيد زيزو.

ونجح الوافد الجديد إلى المارد الأحمر من تقديم شهادة اعتماده سريعًا بعدما ظهر بمستوى ثابت خلال مواجهات النسخة الحالية من الدوري، ليمحو الكثير من الشكوك التي احاطط به بعد تعرضه للإصابة مبكرًا.

ويمتلك بيرسي تاو مسيرة كروية مميزة حيث سبق له تحقيق إنجازات رفقة صن دوانز بالإضافة إلى رحلة احتراف أوروبية مميزة كان أخر محطاتها مع برايتون الإنجليزي.

وكان الأهلي قد عقد عدد من الصفقات الهجومية المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل تعويض القصور الذي ظهر على مستوى أداء الأجنحة في الموسم الماضي.