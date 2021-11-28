«المال مال أبونا وهرد قريباً».. أول رد من هبة رشوان توفيق على أختها وابن شقيقها

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كشفت الإعلامية هبة رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، في أول تصريحات تلفزيونية ببرنامج مصر جديدة، من تقديم الإعلامية إنجي أنور، كل ماأثير في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صحة ما تردد حول رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق، وذلك عقب أزمة كبيرة تعرض لها بسبب ابنته وزوجها وحفيده وصلت إلى ساحات القضاء.

ونفت خلال مداخلة هاتفية على قناة Etc، مساء اليوم الأحد، أن كل ممتلكات والدي موزعة على الأبناء والأحفاد ولكنهم يتعاملون وكأنها مازالت ملكه. وتابعت الإعلامية رشوان توفيق«ماذكر بوسائل الإعلام من جانب ابن شقيقتي كلام غير دقيق، وسيتم الرد عليه قريباً».

وأوضحت هبة «والدي لم يكن يحمل الأموال ووالدتي كانت المسؤولة بشكل كلي، وكان والدي يعطيها كل المال ويكتفي بمصروفة فقط، وكانت والدتي من يشتري لنا الملابس، وكل ما نملكة من مال بفضل الله ووالدي فقط وليس مال أحد» وأشارت إلى أن «والدي يقوم بالتصوير الآن عملا درامياً مع الفنان عمرو محمود ياسين».