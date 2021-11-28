خالد عكاشة: التغير المناخي فاعل رئيسي في ظاهرة الإرهاب

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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قضية التغير المناخي أمر الاهتمام به حديث نسبيًا، وكان ينظر الرأي العام للبيئة على أنها رفاهية، ولكن ما جعل هذه القضية محل اهتمام، بداية ظهور إضاءات ومتابعات سياسية لقضايا سياسة كبرى تبرز في طيات أزمات سياسية كبرى تتعلق بالتغير المناخي.



وأضاف «عكاشة»، خلال حواره مع برنامج «المشهد» تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية«TEN»، اليوم الأحد، أن الاقتصاديون على مستوى العالم يتحدثوا عن ارتفاع أسعار السلع بشكل حاد خلال السنوات المقبلة، ومرجع ذلك البيئة والتغيرات المناخية، موضحًا أن التغير المناخي والبيئة يبرز بقوة منذ ما يقرب من 5 سنوات في تفاعلات التنظيمات الإرهابية، وأصبح فاعل من الفواعل الرئيسية في ظاهرة الإرهاب، مستدلًا على ذلك بمنطقة بحيرة تشاد بدول الساحل والصحراء، والشرارة الأولى لها كان التغير المناخي والتصحر، وأفغانستان وأجزاء كبيرة من أسيا الوسطى والشيشان وغيره تدخل بقوة في التفاعلات المناخية.



وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أننا لا نبالغ عند الاهتمام بقضية التغير المناخي، مشددًا على ضرورة أن يتم تبادل وتداول الأفكار وتنوير الرأي العام بمفاهيم للاستعداد لاستضافة قمة المناخ المقبلة هذا الحدث البيئي والسياسي العالمي.