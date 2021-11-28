الإدارة المركزية للتغيرات المناخية: ارتفاع درجة حرارة الأرض سيدمر المحاصيل الزراعية

★ ★ ★ ★ ★

قال شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، إن خطة مؤتمر المناخ الأخير بجلاسكو، كانت تهدف للحول دون زيادة درجة حرارة الأرض إلى درجة ونصف، مشيرًا إلى أن هناك فارق بين الطقس والمناخ، حيث أن الطقس يمكن توقعه ولمدة 10 أيام قادمة ولكن المناخ نتحدث خلال 30 سنة، حيث أن حقبة متوسط درجة الحرارة 30 عامًا.

وأضاف «عبدالرحيم» في حواره لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TeN»، الأحد، أن «التغير في المناخ يمكن أن يجعل كمية الأمطار المعتاد سقوطها على مكان ما لفترة قليلة مثلا لمدة نصف ساعه وبغزارة بحيث لا يمكن للبنية التحتية استيعابها، لأن البنية التحتية تكون مصممة على هطول هذه الكمية من الأمطار على مدار فصل الشتاء بالكامل ولكن نتيجة تغير المناخ فأن هذه الكمية تهطل في فترة النصف ساعة»، موضحًا: «التريند لما اتغير أثر على البنية التحتية كأقل مثال».

وتابع أنه من الممكن أن تتسبب ارتفاع درجة الحرارة الحاد في يوم أن يدمر محصول بالكامل، قائلًا: «موجة صقيع قد تدمر محصول أو زيادة درجة الحرارة في يوم ما المحصول يتضرب، وهطول الثلج في أسوان كان أمر غريب، وأكيد التنوع البيولوجي مش قادر يستحمل حاجة زي كده والكائنات اللي هناك غير مؤهلة على ذلك».

وأردف قائلًا: «العالم يسعى لأن درجة حرارة الكرة الأرضية لا تزيد عن درجة ونصف، وهو ما يتطلب إجراءات استثنائية من العالم كله وحتى عام 2100».