رسم جدارية بمعالم الفيوم بقرية تطون

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تواصل وزارة الثقافة برئاسة أ. د. إيناس عبدالدايم مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة «حياة كريمة» من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان بقري حياة كريمة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، التي تقدمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالفيوم، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري

أقيمت بمدرسة 6 أكتوبر الصناعية بقرية تطون، عدة فعاليات تضمنت ثلاث ورش للحكي الأولى بعنوان «مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة» أدارها المدرب خالد على تناول خلالها تعريف مفهوم الشائعة، ومصادرها، الغرض من نقلها، كما أوضح أسباب إنتشارها السريع، وأنواع متلقيها وهم إما نقدي أو عاطفي، وأكد ضرورة التفكير وأعمال العقل للتصدي للشائعة ومنع ترويجها، كما عُقدت جلسة حوارية بعنوان «الزواج المبكر» للمدربة ولاء محمد ناقشت فيها مفهوم الزواج المبكر، أسبابه، نتائجه، وعن «مهارات التيسير» أقيمت ورشة حكي أدارتها مروة محمود، تناولت فيها تعريف بأهم الشروط الواجب توافرها في المدرب، والتي من خلالها يتمكن من توصيل المعلومة بطريقة بسيطة واضحة، ومنها الإعتدال في الجلسة، أهمية وضوح الكلمات والمقصود منها.

وضمن الفعاليات أقيمت عدة ورش فنية شملت ورشتان للرسم، الأولي لتعليم أساسيات الرسم، الثانية لرسم جدارية لمعالم الفيوم، ورشة مشغولات يدوية لعمل خدادية بقماش الخيامية، عجائن السيراميك، اكسسوار لعمل أساور الصداقة، تشكيل بالخرز، خوص، ورشة مكرمية، إلى جانب ورشة لعمل لوحة الفلاحة المصرية، بالإضافة لورشة خرز، بجابب ورشة حكي عن مشروع حياة كريمة وتأثيره على القرية المصرية، وورشة لإكتشاف المواهب في الغناء.

اختتمت الفعاليات بالفقرة الفنية تضمنت تقديم مواهب في الغناء الوطني والديني منهن هاجر محمد والتي لاقت استحسانا على آدائها لأغنية عن الأم، واخري دينية من جمهور الحضور، تلاها فقرة مسرح بعرائس الماريونيت، بقيادة أحمد صلاح، بجانب فقرة عرض مسرح الشنطة عن «التلوث»، بالإضافة لعرض فني بالاراجوز. وعلى هامش الاحتفالية أقيم معرض فني لإصدارات قصور الثقافة.