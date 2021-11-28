رئيسة المفوضية الأوروبية: نخوض سباقا مع الزمن ضد «أوميكرون»

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأحد، أن هناك «سباقا مع الزمن» لمواجهة متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19».
وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحفي عقدته في ريغا، تعليقا على انتشار السلالة الجديدة: «نعلم أننا نخوض الآن سباقا مع الوقت».
وأوضحت أن الشركات المصنعة للقاحات تحتاج إلى ما بين أسبوعين و3 أسابيع «لتكوين رؤية شاملة عن خصائص طفرات» الفيروس.
وسبق أن قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إن «المستوى العام للخطر الناتج عن نسخة SARS-CoV-2 أوميكرون بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية يقدر ما بين المرتفع إلى المرتفع جدا».