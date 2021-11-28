رئيسة المفوضية الأوروبية: نخوض سباقا مع الزمن ضد «أوميكرون»

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأحد، أن هناك «سباقا مع الزمن» لمواجهة متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19».

وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحفي عقدته في ريغا، تعليقا على انتشار السلالة الجديدة: «نعلم أننا نخوض الآن سباقا مع الوقت».