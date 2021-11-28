«الغائب الحاضر» أحمد خليل على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 43

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توافد عدد كبير من نجوم الفن على ريد كاربت فيلم «رجل بلا وطن»، في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43.

في لفتة إنسانية ظهر إسلام عبدالملك، حفيد الفنان الراحل أحمد خليل على الريد كاربت، وهو يحمل بورتريه بصورة جده الراحل أحمد خليل الذي وافته المنية منذ أيام.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية، المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).