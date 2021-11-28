«السلم والأمن» الإفريقي يناقش تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن

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ترأس السفير الدكتور محمد عمر جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 1051 حول موضوع تداعيات تغير المناخ على حالة السلم والأمن في القارة، وذلك في إطار برنامج الرئاسة المصرية للمجلس خلال الشهر الجاري.

وأكد السفير محمد عمر جاد، خلال الجلسة، تزايد وطأة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن المائي والغذائي في دول القارة الأفريقية، بالرغم من محدودية الإسهام الأفريقي في تلك الأزمة عالميا، بما يقوض من جهود التنمية المستدامة في القارة، ويضاعف من التهديدات الأمنية التي تتعرض لها دولها في ظل دفع المجتمعات الهشة للنزوح والتنافس على الموارد الطبيعية.

كما أكد السفير المصري على أهمية تضمين التهديدات الناتجة عن تغير المناخ في جهود الإنذار المبكر وفي جهود إعادة الإعمار وحفظ وبناء السلام، وتبادل المعلومات والبيانات بين الدول للحد من تهديدات التغير المناخي، فضلا عن محورية الدفع بأولويات القارة، فيما يتعلق بدعم جهود التكيف وتوفير التمويل اللازم للدول وفقًا للالتزامات الدولية في هذا الشأن، خاصة مع استضافة مصر المنتظرة للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ في شرم الشيخ في عام 2022.