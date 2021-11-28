رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح (صورة)

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تمكن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من تحقيق رقم قياسي جديد، بعد فوز فريقه أمس أمام نظيره ساوثهامبتون، بـ 4 أهداف مقابل لاشيء، على ملعب آنفيلد معقل الريدز، في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم صلاح أمام ساوثهامبتون في صناعة الهدف الثاني لليفربول، عن طريق تمرير عرضية للمهاجم جوتا لتعلن عن الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 32.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات فإن محمد صلاح شارك حتى الأن في تسجيل 150 هدف في خلال 171 مباراة (108 هدف- 42 صناعة أهداف) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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فاردي يشعل الصراع مع محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وتابعت الشبكة أن محمد صلاح أصبح ثالث لاعب يساهم في تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي خلف النجميين ألان شيرر والفرنسي تييري هنري، وهم شاركوا في تسجيل 150 هدفًا ولكن في مباريات أقل من صلاح، حيث يتصدر شيرر بـ 148 مباراة، ويليه هنري 168 مباراة.

يذكر أن محمد صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدف.