استبدل تجارة اللحمة بالمخدرات.. المؤبد لجزار حاول ترويج 720 طرية حشيش في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار صلاح الدين مصطفى شرابية، رئيس المحكمة، بمعاقبة جزار بالسجن المؤبد بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة لمحاولته ترويج 720 طربة لمخدر الحشيش.

صدر القرار بعضوية المستشارين جمال زكي طوسون وشريف محمد الجندي وسكرتير الجنايات مصطفي عبدالعظيم.

الواقعة كما سطرتها أوراق القضية التي حملت رقم 2534 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، بدأت بتلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بأن تحريات الضباط توصلت لقيام المتهم «ش.إ.م» جزار بالاتجار في المخدرات وخاصة الحشيش، فجرى استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض عليه أثناء استقلاله سيارة بدائرة القسم وبتفتيشه عثرعلي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على جوال بالاستيكي بداخله 720 طربة لمخدر الحشيش.

بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لإستخدامها في عملية الترويج، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.