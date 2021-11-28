لماذا ظهر متحور «أميكرون» ؟.. أستاذ علم أوبئة يجيب

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قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن الفيروسات بطبيعتها تتحور باستمرار ولكن التحور إذا نتج عنه التغير في الشكل الخارجي للفيروس الأصلي، بحيث لا يستطيع اللقاح التعرف عليه يصبح متحور مقلق.

وأضاف «عنان»، خلال حوار مباشر لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «dmc»، الأحد، أن المتحور الجديد ليس هناك دراسات كافية عنه ولكن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن انتشار «أميكرون» ضعف انتشار دلتا، وارتباطه بخلايا الرئة أقوى من «دلتا» وبالتالي لقط العدوى أسهل.

ولفت أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن اللقاحات ستكون أقل فاعلية في التعامل مع هذا المتحور، وكذلك مضادات الأجسام الجاهزة التي تعطى للمرضى، وإذا كانت فاعليتها أقل سيضطرون لإعادة برمجة كل تكنولوجيا مصنعة بها مضادات الأجسام الجاهزة، وكذلك الأمر مع اللقاحات، مشيرا إلى أن إعادة تغير اللقاحات يستغرق من 100 إلى 150 يوما لإنتاج نسخة جديدة، وهذا يتعلق بمودرنا وفايزر الأقل في فترة الإنتاج.

وأكد أن بطء عملية تطعيم مواطني العالم جزء من أسباب ظهور متحور كورونا الجديد “أميكرون،” مشيرا إلى أن إفريقيا أكثر قارة سيظهر منها متحورات جديدة لفيروس كورونا؛ كون هناك دول نسب التطعيم فيها لا تتعدى 3%.

وأعرب «عنان»، عن أمله أن تكون صدمة «أميكرون» تجعل الدول المنتجة تعطي لقاحات لدول إفريقيا وأمريكا الجنوبية خاصة أن تكلفة إنتاج اللقاحات تصل إلى 25 مليار دولار، وهو مبلغ أقل من تداعيات إغلاق المطارات لمدة أسبوع.

وأشار أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن الحاصل على اللقاح محمي بنسبة كبيرة ضد هذا المتحور الجديد، لافتا إلى أن متحور كورونا الجديد أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي بالولايات المتحدة، دعا اليوم الأحد، الأمريكيين الاستعداد لفعل «أي شيء وكل شيء» لمواجهة تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.

وقال في تصريحات بثتها قناة لتلفزيون «إيه بي سي نيوز» الأمريكية اليوم، الأحد، إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كنّا بحاجة إلى عمليات إغلاق أو تفويضات جديدة، مشددا على أنه يجب أن تكونوا مستعدين لفعل أي شيء وكل شيء.

وفي سياق متصل، يواصل متحور أوميكرون الانتشار في مختلف أرجاء العالم، حيث تم رصد، الأحد، 13 حالة في هولندا وحالتين في كل من الدنمارك وأستراليا رغم سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.

وأعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأحد، أنه تم تأكيد 13 إصابة بمتحور أوميكرون على الأقل في أوساط 61 مسافرًا خضعوا لحجر صحي، بعدما ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 لدى وصولهم من جنوب إفريقيا، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية وعالمية.

وأكد بيان المعهد الوطني للصحة العامة أنه تم تحديد المتحور أوميكرون في 13 فحصًا، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وأضاف البيان أنه لم يستكمل التحقيق بعد، وقد يتم اكتشاف المتحور الجديد في مزيد من العينات.