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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي، الأحد، الدكتور ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الذي يزور مصر حاليًا.

في بداية اللقاء رحب قداسة البابا بالضيف، وجرى خلال اللقاء مناقشة الإعداد لانعقاد الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والتي تعقد كل ٤ سنوات.

حضر اللقاء القس رفعت فكري الأمين العام المشارك وهوجيت سلامة مديرة العلاقات العامة وجرجس صالح الأمين العام الفخري للمجلس.

جدير بالذكر أن مجلس كنائس الشرق الأوسط، والمعروف باسم MECC، تأسس عام ١٩٧٤ ويضم أربعة عائلات كنسية كبيرة في تسع دول من دول الشرق الأوسط، وتعتبر الكنيسة المصرية من أوائل الكنائس التي شاركت في تأسيس المجلس.

البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط (صور)

البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط (صور)

البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط (صور)

البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط (صور)