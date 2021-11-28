المصري يخسر أمام ريفرز بطل نيجيريا في الكونفيدرالية

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سقط الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي أمام مضيفه ريفرز يونايتد بطل نيجيريا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد.

واستضاف ريفرز يونايتد مساء اليوم 28 نوفمبر نظيره المصري في مباراة مهمة ضمن ذهاب دور الملحق من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الـ 19، وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب أنيمبا بمدينة أبا النيجيرية.

وسجل فريق ريفرز يونايتد هدفيه في الشوط الأول كما سجل هدف تقليص الفارق نجم المصري البورسعيدي لاعب الوسط محمد عنتر في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وأقيمت المباراة وسط حضور جماهيرى كبير قارب نحو 20 ألف متفرج من سعة الاستاد البالغة 25 ألف متفرج.

الجدير بالذكر أن المصري بلغ دور الـ 32 الإضافي، بفوزه على سلطات الموارد الأوغندي.

وبهذه النتيجة حقق المصري نتيجة جيدة قبل مباراة الإياب المقررة على ملعبه في مصر حيث بات يحتاج للفوز بهدف واحد فقط للتأهل لدور الـ16 للبطولة.