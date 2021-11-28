مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية .. التشكيل والقنوات الناقلة

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تقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإسباني اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويسعى عملاق العاصمة إلى مواصلة تصدر جدول الترتيب وتجاوز أحد أصعب مباريات الموسم، فيما يدخل الضيوف اللقاء بمعنويات مرتفعة نظرًا للنتائج الإيجابية مؤخرًا.

ومن المفترض أن تلعب مباراة ريال مدريد وإشبيلية عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الموافق الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستنقل المواجهة تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات بي إن سبورت 1 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الساحرة المستديرة خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة.

وتضم مواجهة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني العديد من الأسماء اللامعة والنجوم المؤثرة عالميًا وهو ما ينذر بمباراة رائعة.

سيلجأ المدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشلوتي إلى استخدام الطريقة المفضلة له في الفترة الأخيرة وهي 4-3-3.

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وسيعتمد على كورتوا في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي – كارفاخال – ميليتاو – ألابا – ميندي، وثلاثي وسط ميدان لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس، وثلاثي الهجوم رودريجو – بنزيما – فينيسيوس جونيور.

وستكون مباراة ريال مدريد وإسبيلية مؤثرة على مصير الفريقين في المسابقة، حيث يحتل المارينجي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة من 13 مباراة.

ويأتي إشبيلية في المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 13 لقاء، وبفارق نقطة عن ريال سوسيداد صاحب الوصافة الذي خاص مواجهتين أكثر.