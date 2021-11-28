  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير التنمية المحلية يتابع تطوير مبنى محافظة سوهاج بمدينة ناصر

Print
وزير التنمية المحلية يتابع تطوير مبنى محافظة سوهاج بمدينة ناصر وزير التنمية المحلية يتابع تطوير مبنى محافظة سوهاج بمدينة ناصر

أعلنت وزارة التنمية المحلية، الأحد، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تابع تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، تطوير المبنى الإداري التابع للمحافظة بمدينة ناصر بعد انتهاء أعمال التطوير به، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد ، بتكلفة إجمالية 1.9 مليون جنيه.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الأحد، إن المتابعة تأتي فى ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية.

وتفقد المحافظ المبنى الإداري بعد تطويره والذي يتكون من دور أرضي+ 2 علوي، ويشمل الدور الأرضي قاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى غرفة للاستعلامات، فيما يتكون الدور الأول والثاني من مكاتب إدارية، موجها بحسن استغلال المبنى، ورفع كفاءة السور المحيط به، وتنسيق الموقع العام، وتهذيب الأشجار المحيطة به.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
انطلاق أولى الرحلات البحرية من مصراتة و استئناف حركة العبارات بين ليبيا وتركيا بعد 40 عاما من توقفها

انطلاق أولى الرحلات البحرية من مصراتة و استئناف حركة العبارات بين ليبيا وتركيا بعد 40 عاما من توقفها