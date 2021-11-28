هاني شاكر: نستعين بالشرطة لمواجهة الإسفاف الفني بالحفلات

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قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية سيغل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن نقابة الموسيقيين لا تزال تعمل على ضبط مراقبة ما يتم تقديمه على الساحة الفنية.

وأوضح شاكر، خلال اجتماع لجنة الثفافة والإعلام بمجلس النواب، الأحد، أن النقابة لا تستطيع العمل إلا في وجود الشرطة، ولا تمتلك أدوات مواجهة وقوع أي مخالفة أو إسفاف فني في الحفلات الغنائية أو داخل الفنادق أو القرى السياحية.

وتابع: «موظفو النقابة يتم منعهم من مزاولة أعمالهم في بعض المرافق والقرى السياحية»، مشيرًا إلى ضرورة إعفاء مكتبة الإسكندرية من الضرائب نظراً لما تقدمه من حفلات راقية تمثل صورة حضارية لمصر.

كانت اللجنة قد وافقت نهائيا على مشروع القانون رقم 35 لسنة 1978 بشان إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.