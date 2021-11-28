تعليم المنوفية : المتابعة جزء مهم داخل التنظيم الإداري لأي مؤسسة ناجحة

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ترأس هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اجتماعا ضم أعضاء إدارة المتابعة والمتابعة وتقويم الأداء بالمديرية لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة والوقوف على نسب تحقيق الأهداف المنشودة من المتابعات اليومية ووضع مقترحات تطوير وتحسين الأداء.



خلال الاجتماع أوضح مدير المديرية أهمية دور المتابعة والتقويم في نجاح أي عمل وأنها جزء هام وقوي من التنظيم الاداري لأي مؤسسة ناجحة مؤكدا أن الهدف من المتابعة ليس رصد السلبيات فقط وإنما يمتد إلى إيجاد حلول لها أثناء تواجد المتابع ومتابعة عدم تكرار السلبية مرة أخرى .



وأكد عنتر، أننا نعمل جاهدين على توفير وسائل للتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية وصفحة العلاقات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وصفحات الإدارات التعليمية وصفحات المدارس للوصول إلى المشكلات التي تواجههم وتنمية مهاراتهم في حل المشكلات والقدرة على الحوار والمساءلة والنقد البناء .



وقال مدير المديرية إن قوافل المتابعة تهدف في المقام الأول إلى رصد الإيجابيات وتعزيزها ومعالجة أوجه القصور وإزالة السلبيات أولا بأول عن طريق تنوع الخبرات لدى فرق المتابعة لنقل الخبرات الميدانية للمتابع لمديري المدارس .



في سياق متصل أكد مدير المديرية على ضرورة متابعة تطبيق جميع الكتب الدورية والتعليمات والقرارات الوزارية الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا خلال متابعات المدارس ومتابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بعدم السماح بدخول العاملين لأماكن عملهم دون تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا وكذلك القرار الخاص بعدم دخول المواطنين للمنشآت الحكومية دون تلقي اللقاح .