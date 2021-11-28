محافظ الغربية يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي ومشروع إنتاج البيض بطنطا

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تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الأحد، عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي، والجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية، حيث يتم إنشاء 6 عمارات تتكون كل عمارة منهم من “دور أرضي و9 أدوار علوية”، بإجمالي 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان.

وأشاد المحافظ بتقدم الأعمال على أرض المشروع والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام القادم، حيث سيوفر المشروع سكنًا حضاريًا بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية.

كما تفقد محافظ الغربية مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم والذي يعد أحد أهم المشاريع الإنتاجية التي تعمل المحافظة على نهوها، إذ تهدف المحافظة من خلاله إلى إنتاج 70 مليون بيضة في العام لتحقق بذلك الاكتفاء الذاتي من إنتاج البيض، ويتكون المشروع من 8 عنابر “٢ لتربية الأمهات و6 للفراخ البياض”، يتكون كل عنبر من 3 خطوط إنتاج، ومن الجدير بالذكر أن المحطة مقامة على مساحة ١٤ قيراط بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه.

كما أن المشروع جرى تجهيزه بأحدث الأجهزة الألمانية ذات التقنية العالية التي تضمن إنتاج بيض ذو جودة عالية، بالإضافة إلى تزويد المحطة بألواح لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس، ووصلت نسب إنجاز الأعمال بالمشروع إلى 92٪.