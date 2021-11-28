ضبط 2423 حالة إشغال مقاهي وتحرير 1907 محاضر وغلق وتشميع 162 محلا بالإسكندرية (صور)

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نفذت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الاسكندرية، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفرت الحملات عن غلق 71 محلا مخالفا، و82 مقهى و9 سناتر والتحفظ على 2423 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 1907 محاضر متنوعة بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ658 الف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية.

خالفت الإجراءات الاحترازية .. ضبط 2423 حالة إشغال مقاهي وتحرير 1907 محضر وغلق وتشميع 162 محل وسنتر بالإسكندرية (صور)

خالفت الإجراءات الاحترازية .. ضبط 2423 حالة إشغال مقاهي وتحرير 1907 محضر وغلق وتشميع 162 محل وسنتر بالإسكندرية (صور)

خالفت الإجراءات الاحترازية .. ضبط 2423 حالة إشغال مقاهي وتحرير 1907 محضر وغلق وتشميع 162 محل وسنتر بالإسكندرية (صور)

خالفت الإجراءات الاحترازية .. ضبط 2423 حالة إشغال مقاهي وتحرير 1907 محضر وغلق وتشميع 162 محل وسنتر بالإسكندرية (صور)