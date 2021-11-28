رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرض مهرجان أسبوع خدمة المجتمع الأول

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افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية معرض مهرجان أسبوع خدمة المجتمع الأول بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات والمحاسب جلال عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

ضم المعرض العديد من الأعمال الفنية والتشكيلية والمجسمات الفنية والتحف والانتيكات والمشغولات اليدوية والجلدية والملابس والنسيج، إلى جانب المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى بعض الاختراعات التكنولوجية والتقنيات الحديثة والمنتجات الكيميائية والمنظفات.

وجدير بالذكر أن كل منتجات المعرض من إنتاج طلاب وطالبات كليات جامعة المنوفية، وشارك في تنظيم المعرض الدكتورة أمل أبوقمر بقسم الفنون الجميلة بكلية التربية النوعية، وعلاء فتحي مدير عام الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وجميع وكلاء وطلاب وطالبات الجامعة.