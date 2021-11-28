نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد الانتخابات الطلابية

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تفقد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب الانتخابات الطلابية بعدد من الكليات التي تم فيها إجراء الانتخابات اليوم على مستوى الكليات.

أوضح د عبدالفتاح سعود أن الاستحقاق الانتخابي يتم في اجواء ديمقراطية، مع اتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وحث الطلاب على المشاركة الايجابية في انتخاب من يمثلهم بإتحاد الطلاب بكل حرية وشفافية وخاصة انها تجربتهم الأولى.

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية بجامعة عين شمس تقدم للترشح للانتخابات منذ اليوم الأول ٨٤٥ طالبا وطالبة في جميع الكليات وبعد تقدم الطلاب بالطعون وفحصها تم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لخوض الانتخابات في الاربعاء الموافق ٢٤ من نوفمبر الجارى وقام الطلاب والطالبات بعمل الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق ٢٥ من نوفمبر لتبدأ اليوم الجولة الأولى للانتخابات، على أن تجرى غداً انتخابات الإعادة. ويستمر جدول الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد من وزارة التعليم العالي.