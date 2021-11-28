خبير آثار يطالب بتعليم اللغة المصرية القديمة والكتابة الهيروغليفية لتلاميذ المدارس

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قال الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، إن ظهور أغاني باللغة المصرية القديمة في موكب المومياوات واحتفالية افتتاح طريق الكباش، يؤكد أهمية وقيمة اللغة المصرية القديمة كنوع من الفنون الراقية والجميلة تجمع بين الكلمة والموسيقى المصرية القديمة الراقية.

وطالب ريحان، في بيان الأحد، بتخصيص قسم بكليات الآداب بالجامعات المصرية لدراسة اللغات المصرية القديمة وتشمل اللغة المصرية القديمة بخطوطها بما فيها القبطية واللغة النوبية باعتبار اللغة القبطية وريثة اللغة المصرية القديمة فهى ليست لغة دينية فقط بل هي لغة حضارة وأدب وتمثل جزءًا من الهوية المصرية .

وأكد أنه من السهل تدريس اللغة المصرية لتلاميذ المراحل التعليمية ما قبل الجامعي، ليس كلغة فقط، ولكن ضمن مادة يطلق عليها «آثار وحضارة» يدرس فيها التلميذ الحضارة المصرية في عصورها المختلفة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث والآثار الخاصة بكل عصر.

واشترط ريحان أن ترتبط دراسة مادة آثار وحضارة بزيارات ميدانية يكتب من خلالها التلميذ المادة بنفسه ولا يكون لها كتاب مقرر بل دراسة ميدانية تعتمد على طبيعة الآثار في نطاق كل مديرية تعليمية ويكون المشرفون على تدريس المادة مفتشو الآثار بوزارة السياحة والآثار، وتدرس اللغة المصرية القديمة بواسطة أساتذة اللغة بالجامعات المصرية بمستويات لكل مرحلة.

ولفت ريحان إلى أن اللغة المصرية القديمة كتبت بخطوط أربعة هي (الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية والقبطية)، وهي خطوط لم تظهر كلها في وقت واحد وإنما جاءت في إطار تتابع زمني يعبر عن الامتداد الزمني الطويل الذي عاشته اللغة المصرية القديمة، مشيرا إلى أنها تعبر عن النضج الفكري للإنسان المصري القديم والذي أدرك أن متطلبات الحياة قد تتطلب بين الحين والآخر أن تكون بينها وبين الأداة المعبرة عن اللغة وهي الكتابة تناسق.

واستطرد بأن الخط الهيروغليفي- خط العلامات الكاملة- هو أقدم الخطوط المصرية وأطولها عمرًا وأكثرها وضوحًا وجمالًا، مشيرا إلى أن المصري القديم لجأ في بعض المراحل الزمنية إلى تبسيطه في الخط الهيراطيقي ثم الديموطيقى، في حين أن الخط الرابع فهو الخط القبطي فقد كتب بالأبجدية اليونانية مضافًا إليها سبع علامات من الكتابة المصرية القديمة في شكلها الديموطيقي لم يتوفر نطقها في العلامات اليونانية.

وفيما يتعلق بأهمية اللغة العربية، أكد ريحان أن الحكام في أوروبا قديمًا كانوا يدخلون بعض الكلمات باللغة العربية في حديثهم ليظهروا ثقافتهم المستمدة من الحضارة الإسلامية .

وأردف أن البعض يفتخر اليوم بجهله باللغة العربية وإلمامه الكبير باللغات الأجنبية رغم أن تعلم اللغات الأجنبية مطلوب حتى سبع لغات ولكن في ظل إتقانه للغته الأصلية اللغة العربية وافتخاره بها كجزء من هويته.

وقال: «بدلا من طلب تويفل لغة إنجليزية من باحثى الماجستير والدكتوراه يطلب إتمام كورس إتقان اللغة العربية حيث أن معظم تصويبات الرسائل العلمية تكون أخطاء إملائية وأخطاء في الأسلوب والصياغة، فلا بد أن يطلب تويفل لغة إنجليزية لمن يكتب رسالته باللغة الإنجليزية فقط وإعادة الصالونات الأدبية والندوات الشعرية وتخصيص جوائز كبرى لها مما سيسهم في تنمية اللغة العربية والحفاظ عليها».

وأشار ريحان إلى أن مصر هي البلد الوحيد في العالم ممن لها علم باسمها ولكن علماء الغرب حصروا هذا العلم للأسف في دراسة الآثار المصرية القديمة وتجاهلوا بقية تاريخ مصر، مطالبا المجلس الأعلى للجامعات بتوسيع مفهوم علم المصريات ليشمل كل الآثار المصرية بعصورها المتتالية لنجد عالم مصريات تخصص آثار رومانية ومسيحية وعالم مصريات تخصص آثار إسلامية وهكذا ومن الأولى ببلد لها علم خاص باسمها أن يدرس هذا العلم لتلاميذها منذ نعومة أظافرهم.