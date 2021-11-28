حالة الطقس غدًا.. ارتفارع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وشوائب عالقة

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح المتيرة للأتربة والرمال وشوائب عالقة خلال حالة الطقس غدًا، بالإضافة إلى الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع في درجات الحرارة غدًا، ليصبح الطقس غدًا حارًا على كافة أنحاء مصر نهارًا، ويميل للبرودة ليلاً.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة الرمال على بعض المناطق غرب البلاد.

ويتحمل الطقس بالشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبري ومدن القناة والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتغطي الشبورة المائية صباحًا الطرق المتجهة لشمال الصعيد والقاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وراتفاع الموج يصل إلى متر ونصف في البحر الأحمر ومترين في البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ترتفع درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا الإثنين بشكل عام، وتصل درجة الحرارة العظمي في القاهرة إلى 33 درجة والصغري 20 درجة.

وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 31 درجة للعظمي و20 للصغري.

وتصل أعلي درجة حرارة في مصر غدًا إلى 36 درجة في أسوان.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في باقي المدن ومحافظات مصر كما يلي:

طنطا 33-20، بلطيم 29-21، شبين الكوم 33-20، مطروح 31-20، دمنهور 32-20، بورسعيد 30-21 درجة.

دمياط 30-21، المنصورة 33-20، الزقازيق 33-20، السويس 33-21، الإسماعيلية 34-21، العريش 30-21 درجة.

شرم الشيخ 33-21، الغردقة 32-20، الفيوم 34-16، بني سويف 33-15، أسيوط 33-15، المنيا 34-16، سوهاج 34-15 درجة.

أسوان 36-16، الأقصر 35-16، قنا 35-16 درجة، الوادي الجديد 35-14، شلاتين 32-19، حلايب 31-20 درجة.