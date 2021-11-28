أول تعليق من إيهاب جلال بعد فوز بيراميدز على مانياما الكونغولي

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أبدى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه خلال مباراة مانياما الكونغولي.

وحقق بيراميدز الفوز على مانياما الكونغولي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب الشهداء، في ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وقال إيهاب جلال، في تصريحات عقب المباراة، إن المكسب مهم جدًا وتحقق رغم مشاقة الطقس في الكونغو، إلا أن اللاعبون كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تحقيق الفوز.

وأكد المدير الفنى لبيراميدز أن خروج محمود وادى جاء بسبب شعور اللاعب بالاجهاد بسبب حرارة الطقس والتى لم يعتاد على اللعب في تلك الأجواء، مشيرًا:«كان من الممكن أن نحقق الفوز بأكثر من هدف، في ظل النقص العددي للمنافس، وسيطرة بيراميدة على مجريات المباراة، ولكن الفوز في حد ذاته رائع خارج الأرض»

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 5 ديسمبر المقبل، على ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات.