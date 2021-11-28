مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

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يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في الحصول على خدمات اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية القادمة.

يتواصل مسؤولو الميرينجي الآن مع وكيل محمد صلاح بشأن مفاوضات انتقاله لهم، مستغلين تعثر الوصول للاتفاق مع إدارة الريدز بشأن تجديد عقد مو صلاح.

ووفقًا لصحيفة«بيرنابيو ديجيتال» الإسبانية أن ريال مدريد يستهدف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وهي صفقة ينتظرها عشاق الملكي، بالإضافة إلى بعض الصفقات مثل هالاند لاعب بروسيا دورتموند، بول بوجبا لاعب اليونايتد، ومحمد صلاح الذي لم يفقدوا الأمل للعب في صفوفهم.

وتابعت الجريدة أن محمد صلاح يريد اللعب في الدوري الإسباني، ويفضل ريال مدريد، وكان سيوقع في عدة مناسبات للميرنجي، ولكن توقيعه لم ينتهي بعد، وأن مهاجم ليفربول لم يستسسلم بعد للعب في صفوف الريال.

وأضافت أن وكيل أعمال محمد صلاح متواصل مع إداراة ريال مدريد، وفي انتظار أي تحرك يمكن أن يقرب صلاح من سنتياجو بيرنابيو، وأن مهاجم ليفربول وموكله لا يقفلون الباب في وجة الميرينجي.

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واختتمت الصحيفة أن محمد صلاح بدأ هذا الموسم بداية رائعة، سجل 17 هدف، وصنع 6 تمريرات حاسمة في 17 مباراة، أرقام مذهلة جعلته واحد من أفضل اللاعبين في العالم، والذين يأمل أن ينضموا إلى ريال مدريد.

يذكر أن محمد صلاح مرشح للفوز بالكرة الذهبية «بالون دور» لعام 2021، التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول، والتي ستقام يوم 29 نوفمبر في العاصمة الفرنسية باريس.