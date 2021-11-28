رؤوف جاسر والدهشورى حرب وجوهر نبيل يقدمون العزاء فى المستشار جلال إبراهيم

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حضر رؤوف جاسر نائب رئيس نادي الزمالك السابق عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي. وحضر الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق ووحيد كامل نجم الزمالك السابق وجوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي السابق .

وتواجد أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك الأسبق، كما حرص عدد من مدربي قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي على تقديم واجب العزاء في المغفور له المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق.

ويقام عزاء المستشار جلال إبراهيم في ممر الملك فاروق بمقر القلعة البيضاء. وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المستشار جلال إبراهيم كان من أعظم الرجال واحد رموز النادى الكبار الذي افني عمره في خدمه القلعه البيضاء وتقلد جميع المناصب بدايه من عضو مجلس ثم نائبا للرئيس ورئيسا. وأكد رئيس الزمالك أن جلال إبراهيم هو واحد من اصدق الرجال واخلصهم افني عمرة بالكامل في خدمة نادي الزمالك.