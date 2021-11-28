موسيماني: أمتلك عروض من الخليج .. وزوجتي ستبحث تجديد التعاقد مع الأهلي

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قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أنه يحظى على احترام كبير من مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب الذي يتحدث عنه بصورة جيدة دائمًا.

وأضاف أنه يجد عدة عوامل تساعده على النجاح، يأتي في مقدمتها رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول.

وتحدث موسيماني لإحدى الصحف الجنوب أفريقية قائلًا: «أمتلك عدة عروض من الخليج ولو رحلت عن الأهلي لن أجلس في البيت بدون عمل».

وأضاف: «زوجتي ستحضر إلى القاهرة قريبًا من أجل عقد جلسة مع مجلس الإدارة حول تجديد عقدي مع النادي الأهلي».

ويعد بيتسو موسيماني من أبرز مدربي القارة السمراء بفضل الإنجازات التي صنعها رفقة فريقي صن دوانز الجنوب أفريقي والأهلي المصري.