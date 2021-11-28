28 رحلة بالون تُزين سماء الأقصر اليوم

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حلقت 28 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر، الأحد، على متنها 560 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، للاستمتاع بمشاهدة الاثار الخالدة من ارتفاع 550 متر فوق سطح الارض، في رحلة تستغرق من 30 إلى 45 دقيقة ومشاهدة المعابد الفرعونية، وطريق الكباش من أعلى بعد افتتاحه.

وقال الطيار محمود بدوى مسؤول بشركات البالون الطائر، ان سماء المدينة، تزينت اليوم بعدد 28 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الاقصر، موضحاً ان رحلات البالون من اهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الاقصر احد اشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة احتلالها لمكانة خاصة مع السياح لدرجة الأمان الذي تحظى به الشركات العاملة في مجال البالون، مما آهل المدينة لتحتل الترتيب الثالث عالميا، مؤكدا أن افتتاح طريق الكباش الفرعونى كان له أثر كبير في زيادة التدفقات السياحية الوافدة من مختلف الجنسيات والأسواق العالمية.

وأضاف أن جميع الشركات العاملة في البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على امن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب ان كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً ان الاقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميا .