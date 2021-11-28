جنوب إفريقيا تعلن تواصلها مع الصحة العالمية ودول أخرى بشأن «أوميكرون»

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قال رئيس العمليات بإدارة الصحة في كيب الغربية بجنوب إفريقيا، إن بلاده على اتصال مع منظمة الصحة العالمية ودول أخرى بشأن انتشار متحور «أوميكرون».

وأضاف الدكتور صادق كريم، في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك»، الأحد، أن علماء جنوب أفريقيا هم جزء من اللجنة المتخصصة لمنظمة الصحة العالمية ويتعاونون مع العديد من الزملاء من مختلف البلدان.

وأوضح أن «جنوب أفريقيا محظوظة لامتلاك أحد أفضل برامج المراقبة الجزيئية في جميع أنحاء العالم «إن جي إس- إس إيه». نحن بحاجة إلى مواصلة التعاون الحالي ونريد بناء المزيد من التعاون، ونحتاج إلى تمويل لمواصلة عملنا».

من جانبه، قال رئيس قسم علم الفيروسات الطبية في جامعة ستيلينبوش، الدكتور وولفغانغ بريزر، يجب على البلدان أن تكون يقظة للغاية وأن تجري اختبارات التسلسل الجينومي المناسبة، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يحقق حظر السفر الكثير سوى تأخير انتشار المتحور.

و اعتبرت منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا أحد بواعث القلق، لأنها قد تكون أكثر قابلية للانتقال وخطورة.