الشلاتين تعلن التوسع في مزرعة «وادى حوضين» للاستفادة من مياه البحيرة

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت مدينة الشلاتين البدء في التوسع في مزرعة «وادى حوضين» للاستفادة من مياه البحيرة التي تم حجزها، حيث يتم الاستفادة من المياه بكل الاستخدامات الممكنة والتى توفر من٣٠ إلى ٥٠ % من المياه وبدات ادارة المزرعة في جمع المحاصيل الشتوية من الخضروات التي تشمل الخيار والفلفل والطماطم والكانتالوب لطرحها في اسواق الشلاتين.

جاء ذلك بعدما نجحت بحيرة «وادي حوضين» التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري غرب مدينة شلاتين بالبحر الاحمر من استيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول الايام الماضية وصلت إلى نحو 6 مليون متر مكعب من المياه يمكن الاستفادة منها في الزراعة.

وتضم مزرعة وادي حوضين ٩ ابراج للحمام بسعة إجمالية ٤٥٠٠ بيت، ومزارع دواجن بمتوسط ٢٤٠٠ دجاحة ومزارع سمكية تنتج ٢٥ طن بكل دورة سمكية ويتم بناء وحدات بدوية للعاملين ليصبح مجتمع متكامل مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة هي أساس إقامة مجتمع متكامل ومزارع للقمح والشعير، وصوبات زراعية، ابراج للحمام، مزرعة للإبل وانتاج البانها.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل لاهالى الجنوب كما يحقق انتاج حيوانى وزراعى وثروة داجنة ويكون نموذج ناجح لتوفير المياه العذبة وندرتها بالمحافظة .

و يتضمن المشروع مزارع الخضروات من خلال عدد ٢٠ صوبة زراعية والزراعات المكشوفة للخضروات باجمالي عدد ٥٠ فدانا وانشاء عدد ٦ حوض مزارع سمكية من خلال معالجة الاثر البيئي للمياه المالحة وإنشاء مزرعه لتربيه الأبل بعدد 50 رأس كمرحلة اولى.

كانت محافظة البحر الأحمر بالتنسبق مع وزارة الزراعة واكاديمية البحث العلمي قد اعدت خطة شاملة لتحويل وادي حوضين بمدينة الشلاتين لمجتمع زراعي عمراني ويهدف ذلك إلى إقامة مجتمعات حديثة مستقرة وخلق فرص عمل في النشاط الزراعى للسكان في هذه المناطق، وزيادة المساحة الزراعية، التي توفر بدورها الخضروات والفواكة الطازجة لسد احتياجات تلك المناطق، والاستفادة من وحدتى الأرض والماء ويتم استخراج المياه بواسطة الطاقة الشمسية واستخدام نظام متكامل لمعالجة وتحلية المياه الجوفية بالمنطقة حيث تم تركيب محطة طاقة شمسية قدرة 32 كيلو وات لزوم تشغيل المزرعة السمكية نهارا، وتم استلام عدد2 مولد قدرة 50 كيلو وات.