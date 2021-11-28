جد عروس القليوبية يروي تفاصيل حادث وفاة رقية وزوجها في الصباحية (القصة الكاملة)

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روى الحاج فوزي عبدالخالق، جد رقية عروس قرية أبوالمعاطي دائرة مركز شرطة شبين القناطر، تفاصيل وفاتها، قائلا إن حفيدته كانت وحيدة أمها ووالدها، مشيرًا إلى أنه يوم عرسها يوم الجمعة الماضي نادت عليه في وسط المعازيم في الفرح لالتقاط صورة «سيلفي» معه بفستان الفرح.

وأضاف جد العروس في لقائه بـ «المصري اليوم» أن العريس «إبراهيم» طلب من حماته يوم الزفاف وعقب دخوله وعروسته عش الزوجية أن تأتي له يوم الصباحية في الظهيرة للاطمئنان عليهما، وألا تأتي مبكرا في الصباح، مشيرًا إلى أن «إبراهيم» و«رقية» كانا مخطوبين لبعضهما منذ الصغر وعمره 7 سنوات، حيث اتفقت أم «إبراهيم» قبل وفاتها مع أم «رقية» أن يكونا لبعضهما البعض عندما يكبران، وبالفعل نفذت وصية أم إبراهيم وزوجناه لـ «رقية» ولكن القدر كان له كلمة أخرى فقد جمعهما الزواج وفرقهما الموت.

وتابع جد العروس: «فور دخولنا عليهما الشقة وتبينا أنهما في الحمام كان إبراهيم ورقية لايزالان على قيد الحياة، فأسرعنا بهما إلى المستشفى لنجدتهما، لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة هناك».

من جانبه قال الحاج صلاح عبدالخالق، جد العروسة، إن «رقية» كانت تحفظ القرآن منذ الصغر وكانت تدخل مسابقات كثيرة وتحصل فيها على مراكز متقدمة بفضل حفظها للقرآن.

وتذكر «الجد» موقفًا لـ رقية أنها في أحد المسابقات لم تحصل على مركز أول كعادتها في مسابقة القرآن الكريم وكانت تبكي بشدة له، ولكنه وقف بجانبها وهدأها وطلب منها أن تحفظ جيدًا مرة أخرى وتدخل مرة أخرى المسابقة، وبالفعل دخلت المسابقة في مرحلة أخرى واستطاعت أن تحقق مركزًا مرموقًا.

وأشار إلى أن يوم عرسها كانت القرية كلها تحضر فرحها ويوم وفاتها خرجت القرية عن بكرة أبيها شباب ونساءً وأطفالا لتوديعها إلى مثواها الأخير.

وشهدت قرية أبوالمعاطي بشبين القناطر في القليوبية حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب وعروسة مصرعهما خنقا بالغاز بعد ساعات قليلة من زفافهما خنقا بالغاز في حمام شقتهما، حيث توجهت أم العروس يوم الصباحية للاطمئنان عليهما فوجدتهما جثتان هامدتان وتم نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر في محاولة لإنقاذهما، إلا أن القدر قد قال كلمته وتبين وفاتهما وتم تحرير محضر بالواقعة وانتقل نيابة شبين القناطر لمعاينة الشقة والتصريح بدفنهما بعد عرضهما على مفتش الصحة.

وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من مستشفى الشاملة بشبين القناطر، بوصول جثتي عروسين لقيا مصرعهما لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما.

وأخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة من مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى الأول يدعى «إبراهيم.س.ع- 21 سنة – عامل»، وزوجته «رقية.ع.م- 19 سنة- ربة منزل» ومقيمان بقرية أبوالمعاطي دائرة المركز متوفيين، على إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون المتسرب من سخان المياه، أثناء استحمامهما بحمام الشقة في يوم الصباحية لليلة الزفاف.