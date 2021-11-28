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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية، اعتباراً من عام 2014 منذ تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قيادة قطار التنمية والذي لم يتوقف حتى تاريخه، حيث تشهد محافظة المنيا إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة على مستوى كافة القطاعات، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا يزال العمل يجرى بها.

وأشاد «القاضي»، خلال استقبال وفد طلابي بكلية الفنون الجميلة، بجامعة الإسكندرية، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدى للإرهاب الأسود، مؤكداً أنه خلال هذه السنوات استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.

قدم «المحافظ» عرضا تعريفيا شاملا لمحافظة المنيا وأهم المقومات الاقتصادية في المحافظة في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين وكذلك قطاع السياحة وأهم الملامح العامة به وأبرز المناطق الأثرية والسياحية في المحافظة وكذلك شبكة الطرق بالمحافظة.