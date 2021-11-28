رسالة ماجستير عن «العلاقات العامة وتنمية رأس المال الاجتماعي بالمؤسسات الحكومية»

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منحت كلية الآداب قسم الإعلام جامعة أسوان رسالة الماجستير بتقدير عام امتياز للباحثة شيماء سالم جبريل المطعني- محافظة الاقصر- عن رسالتها بعنوان دور العلاقات العامة في تنمية رأس المال الاجتماعي داخل المؤسسات الحكومية في مصر، دراسة مسحية.

تهدف الرسالة لإبراز الدور الهام للعلاقات العامة وربطها بمفهوم المال الاجتماعي، ودور العلاقات العامة في تنمية رأس المال الاجتماعي من خلال الأنشطة الاتصالية التي تقوم بها في المؤسسات الحكومية ولمَّا استخلص استخدام مصطلح رأس المال الاجتماعي ( social capital ) في تلك العلاقات الاجتماعية التي تساعد الأفراد على التعاون والتعامل فيم بينهم بفاعلية بدلا من العمل بشكل فردي.

وقد تمثل السلوك التعاوني المشترك بين العلاقات العامة ورأس المال الاجتماعي جوهر رأس المال الاجتماعي فقابلية الجماعات للتعاون يكون ناتج عن تراكم هذا المفهوم داخل الأشخاص وينتج هذا التراكم من التعاون والتفاعل داخل هذه الجماعات. حضر المناقشة كلا من الأستاذ الدكتور عيسي عبدالباقي موسي أستاذ الإعلام والوكيل السابق لكلية الإعلام جامعة بني سويف، والأستاذة الدكتورة هبة الله نصر حسن أستاذ الصحافة المساعد- بكلية الآداب جامعة أسوان.

وتألقت لجنة الحكم والمناقشة من كل من: أ.د/ محمود يوسف مصطفى أستاذ العلاقات العامة والإعلان- بكلية الإعلام جامعة القاهرة رئيسا ومناقشا، والأستاذ الدكتور عيسي عبدالباقي موسي أستاذ الإعلام والوكيل السابق لكليه الإعلام جامعة بني سويف، عضوًا ومشرفًا «والأستاذ الدكتور محمد محمد على هندي عمارة استاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة جنوب الوادي عضوا ومناقشا، وأ.م.د / هبه الله نصر حسن أستاذ الصحافة المساعد- بكلية الآداب جامعة أسوان عضوا ومشرفا.