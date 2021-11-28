انطلاق الدورة الرابعة من مسابقة الصحافة الإنسانية لمحافظات الجنوب في الأقصر

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شهدت محافظة الأقصر إطلاق مسابقة «جائزة الصحافة الإنسانية» وذلك بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة ميدان الجنوب وذلك بهدف دعم الصحفيين المحليين الذين يحملون على عاتقهم بناء المجتمع الذي ينتمون إليه وبصفة خاصة في ظل الظروف المصاحبة لجائحة فيروس كورونا.

وقد أكد أشرف الهلالي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميدان الجنوب بأن المسابقة هذا العام أخذت شكل جديد حيث أصبحت تضم تحت طاولتها كل صحفي محافظات قنا، الأقصر، وأسوان بحيث يستطيع صحفيوا المحافظات الثلاث دخول المسابقة، والتي ستتضمن جوائز على شقين من العمل الصحفي، الأول هو المكتوب سواء كان بإصدار ورقي أو الكتروني، والثاني في التصوير الصحفي.

وتشهد المسابقة هذا العام أسم فقيدة الصحافة في محافظة الأقصر سمية زيدان.

وأضاف الهلالي أن هناك لجنة من رواد العمل الصحفي ستقوم بتحديد الأخبار الفائزة وقد تم تحديد كيفية المشاركة حيث تأتي عبر إرسال عمل يكون قد ساهم بشكل حقيقي في خدمة المجتمع الذي ينتمى إليه الصحفي وذلك في موعد أقصاه ١٠ من ديسمبر القادم، على أن يتم توزيع الجوائز لجميع الفائزين في مدينة الأقصر نهاية الشهر ذاته.