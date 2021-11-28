أبوالغيط يستقبل مديرة هيئة تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة

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استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين التي تقرم بزيارة إلى القاهرة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة ان الأمين العام قدم التهنئة للدكتورة بحوث بمناسبة توليها هذا المنصب الهام منذ فترة وجيزة متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهمتها.

وأوضح المصدر أن الأمين العام أشاد بالتعاون المثمر والدعم الذي تقدمه الهيئة للامانة العامة للجامعة العربية والمشاريع المشتركة بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية المنطقة العربية فيما يتعلق بموضوعات المرأة عموما، حيث يتعاون الجانبان في تنفيذ عدد من الانشطة كمشروع المرأة والأمن والسلام، والشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، فضلا عن الاحتفال بحملة ال ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو ما أعربت الدكتورة بحوث عن اتفاقها معه.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء تطرق إلى التعاون في مجال تغير المناخ وعلاقته بالمساواة بين الجنسين وذلك خلال أعمال الدورة العادية ٦٦ للجنة وضع المرأة والمقرر عقدها في مارس ٢٠٢٢ بنيويورك، وحيث أكد الامين العام على استعداد الجامعة العربية ابداء التعاون في هذا الخصوص.

هذا وقد اتفق على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين المنظمتين من أجل تعزيز أطر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.