تأهيل وتبطين ترعة الصبابة في مركز ههيا بالشرقية بتكلفة 18 مليون جنيه

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أعلن المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل مسافة 1.5 كم بترعه الصبابة بزمام هندسة ري ههيا من إجمالي طول 4 كم، وذلك لخدمة زمام 4000 فدان وبتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 37 %، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم ،وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 15سم ،والتبطين يشمل القاع والميول .

وأضاف أن المشروع يُساهم في الحفاظ على المياه من الهدر ،وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة ،وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث تعد مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تنفيذ المشروع وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد ،للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

